„Végig fegyveresek állnak" katonák vették körül Polgár Tündééket külföldön

Polgár Tünde és férje, Árpád november elején repülőre szállt és Indiát is érintő körútra indult. Az utazás első perceiről már el is készítették a beszámolójukat, amiben több érdekességet is elárultak az országról.

Tünde és Árpád nagyon élvezte az indiai túrát. (Fotó: Tumbász Hédi)

A videóban elmesélték, hogy már a repülőút is komoly akadályokat állított eléjük. A járatuk ugyanis több órát késett. Ezután következett az újabb meglepetés, ugyanis a reptéri sofőrük sokat szenvedett a csomagjaikkal. A házaspár ugyanis akkora poggyásszal érkezett Új-Delhibe, hogy két embernek kellett betuszkolnia az autóba. Azonban az első igazán nagy döbbenet a szálloda felé vezető úton érte őket.

Polgárék éppen a helyi követségek mellett haladtak el, amikor azt látták, hogy fegyveresek állnak az utakon. Mint kiderült, a katonák az indiai államfő rezidenciáját védték.

A miniszterelnök rezidenciájánál vagyunk, azért vannak itt ilyen hatalmas páncélokkal, katonák fegyverekkel, még gépfegyverállás is volt ott a bejáratnál. Úgyhogy őrzik rendesen… Itt is végig fegyveresek állnak, ijesztő ilyen nagy gépfegyverrel

– mondta Tünde, aki azt is hozzátette, hogy ötméterenként látni az őrt álló katonákat.

Tünde és Árpád nagyon megijedt, amikor meglátták a fegyveres katonákat. (Fotó: Szabolcs László)

Négy évet vártak erre az útra

Tünde és Árpád már nagyon régóta várt erre az útra. Az üzletasszony a Borsnak elmondta, hogy már 2019-ben lefoglalták, de sajnos a koronavírus miatt el kellett halasztaniuk. Természetesen az indulás előtt megtették a szükséges óvintézkedéseket és elmentek orvoshoz, hogy a védőoltásokat beadassák.

„Igen, nemrég jártunk az orvosnál, és el is kezdtük beadatni a védőoltásokat. Persze nem egy jó élmény, valamelyiktől még a vállam is fáj, viszont szükségesek. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezekben az országokban másmilyen higiéniai szabályok vannak” – mesélte akkor Tünde.