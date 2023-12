Tóth Gabi forrón ölelte magához szerelmét - Fotó

Bombaként robbant a hír, hogy elválik az egykori álompár: Tóth Gabi és Krausz Gábor. Aztán mindenkit meglepett, amikor kiderült, hogy az énekesnőre szinte azonnal rátalált ismét a szerelem.

Fotó: Facebook/Tóth Gabi

Gabi először a Sztárban sztár leszek adásában vállat egy közös produkciót szerelmével, Papp Máté Bencével, a Fricska egyik táncosával. Akkor egy érzelmes táncot lejtett Máté, miközben Gabi elénekelte legújabb dalát, ami pont a válásáról szól.

Most pedig már együtt, kézen fogva egy párkánt jelentek meg a Magyar Zene Házánál. A helyszínen készült közös fotót pedig Gabi meg is osztotta közösségi oldalán. Valószínűleg az énekesnő továbbra is védeni fogja a magánéletét és az új párkapcsolatát, de még az is lehet, hogy a későbbiekben kaphatunk még közös fotót róluk.