Pokorny Lia sajnálkozik a válásán, Ördög Nóriék szomorú bejelentést tettek, Tilla reagált Majka távozására

Pokorny Lia és Csányi Sándor régen elváltak, a színésznő most színpadbéli válótársának üzent. Ördög Nóri és Nánási Pál elfáradtak év végére, Tilla pedig szomorú is, de megérti Majka távozását. A Dancing with the Stars versenyzői pedig még mindig izgalomban tartják az olvasókat.

Pokorny Lia viccesen üzent volt férjének, ez a hír bekerült a Heti top 5 hír közé Fotó: Pozsonyi Zita

Pokorny Lia válótársának üzent

A színésznő Csányi Sándor felesége volt, ám nemrég egy másik Sándorral, Nagy Sándorral állt színpadra: a Válótársas című, rögtönzésekkel teli estről november közepén a Facebook-oldalán írt Pokorny Lia.

"Sándor, ne legyen olyan nyámnyila, maflán nézi, hogy a szám lila. Miért nem csókol, hogyha töri a frászt? Maga csak egy, maga csak egy, mitugrász?« Drága Nagy Sanyi, de kár, hogy elváltunk!”

Ördög Nóriék elfáradtak az év utolsó napjaira Fotó: hot! magazin

Ördög Nóri a nehéz évvégéről tett bejelentést

Ahogy minden évben, a TV2 sztárja és férje most is készültek követőiknek karácsonyi dallal. Idén viszont majdnem nem jött össze a dolog, erről vallott nemrég Ördög Nóri és Nánási Pál, akik végül mégis elhozták nekünk a nótát.

De jó, hogy eljöttél c. dalt azoknak küldjük, akik elveszítették egy közeli hozzátartozójukat. A hiány ilyenkor még fájóbb. De talán az segít, ha arra gondolunk, hogy karácsonykor közelebb jönnek hozzánk a csillagok. Hosszú volt ez az év. De lassan az ünnepekre is azt tudjuk mondani: de jó, hogy eljöttél...

Majka és Tilla nem csak kollégák, jó barátok is Fotó: TV2

Tilla se hagyta szó nélkül Majka távozását

Hatalmas port kavart a sztárvilágban, miszerint 16 év után elhagyja a TV2-őt az ózdi rapper és a rivális RTL Klubhoz igazol. Távozását sokan kommentálták, többek közt egyik legjobb barátja, kollégája, Tilla, akivel több műsorban is szerepeltek együtt.

Nagyon fogsz hiányozni!!!! De majd nyomjuk tovább privátban! ❤️🔥 nem akarok a saját ellenségünk lenni nézettségben, de a legnagyobb szeretettel és óriás barátsággal azt mondom: sok sikert babyboy!!!!

Kitálalt Danny exe

Nem csak hazánkban, de Angliában is nagyon népszerű a táncos műsor, ott Strictly come dancing címmel fut. A híres rögbijátékost, Danny Cipriani is igent mondott a show-ra, aki nemrég vált el. Leendő táncpartnerével máris pikáns képeket láttak napvilágot, amiről exe ki is tálalt: szerinte ez borítékolható volt.

Kiskutyáját siratja T. Danny táncpartnere, Lissák Laura Fotó: TV2

Gyászol a Dancing gyönyörű táncosa

Elvesztette imádott kiskutyáját, Csicsit Lissák Laura. A táncosnőnek nagyon fájdalmas a gyász, azt nem osztotta meg rajongóival, hogy mi volt az oka, de rengetegen fejezték ki részvétüket Laurának. Az Instagram-oldalán érzelmes sorokkal búcsúzott kedvencétől, és egy több képből álló fotósorozattal.