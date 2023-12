Betegen töltötte a karácsonyt Kovács Kati, családjával sem tudott találkozni

Kovács Kati karácsonya nem éppen a tervek szerint alakult. Bár édesanyja halála után már amúgy sem az igazi a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnő ünnepe, mindezt még az is tetőzte, hogy az egész családja beteg lett az ünnepek idejére, beleértve saját magát is.

Kovács Kati betegen feküdt karácsonykor / Fotó: Máté Krisztián

Kovács Kati ünnepébe egy csúnya vírusos járvány szólt közbe, az énekesnő ugyanis influenzás lett. Szerencsére most már jobban van, de a betegség miatt el kellett halasztaniuk a közös családi karácsonyt.

Hirtelen szinte az egész család influenzás lett, így el kellett tolnunk a közös ünneplést. Egész karácsonykor az ágyban feküdtem, de szerencsére most már sokkal jobban vagyok, már csak kicsit gyengélkedem. A családdal telefonon tartottuk egymással a kapcsolatot, idén így ünnepeltünk

– árulta el a művésznő, aki azt is megosztotta, hogy biztosan be fogják hamarosan pótolni családjával az elmaradt találkozót, ha majd mindenki meggyógyul, addig is mindenféle izgalmas televíziós műsorral szórakoztatja magát.

Szerencsére a karácsonyi koncerteken még sikerült helytállnia, ami nagy szerencse, ugyanis az ünnepet megelőző héten 5-6 előadása is volt, így komoly gond lett volna abból, ha kicsit korábban esik az ágynak. Azonban az év végi kellemetlenség ellenére idén igazán boldog évet zárhat a művésznő.

Ez az én évem volt, hihetetlen sokan énekelték a dalaimat, ami óriási megtiszteltetés. Sok fiatal tehetséget látok magam körül, örülök, hogy van utánpótlás a hazai zenei életben.

Kovács Kati: „Amióta édesanyám elment, szerényebb lett számomra a karácsony”

A művésznő azt is elárulta a Metropolnak, hogy bár az idei karácsonya nem alakult tökéletesen, de nagyon szereti az ünnepek hangulatát, ilyenkor ugyanis minden sokkal békésebb. Véleménye szerint ilyenkor megváltozik egész Budapest légköre, és az utcákon is sokkal nyugodtabb lesz a hangulat.

Amióta édesanyám elment, szerényebb lett számomra a karácsony. Ő igazán rajongott ezért az ünnepért, de természetesen én is nagyon szeretem. Minden ünnep más és más, minden évben megvan a maga varázsa. Ilyenkor nemcsak a családtagjaimat, de szomszédaimat is fel szoktam köszönteni

– árulta el.