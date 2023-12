Először csak szidták Csonka Picit, ma pedig már több százezren kíváncsiak rá

Hihetetlen, de elérte a 200 ezer követőt. A színész öt éve kezdte el használni a főleg fiataloknak szóló platformot, és próbált teret nyerni magának ezen a felületen, amit sokan furcsállottak. Azóta rengeteg idő eltelt és egyre nagyobb szerepe van a TikTok videóknak az információs térben.

Csonka Pici rajongótábora folyamatosan bővül (Fotó: Instagram)

Csonka Pici: A TikTok egy értelmes platform

Bandi határozottan pozitív véleménnyel van a TikTok világáról.

„Rengeteg videót lehet találni és nem csak hülyeségeket. Edukál, történeteket mesél, ismeretet terjeszt, erre mind jó a TikTok. Épülni lehet belőle, és azt gondolom, hogy érzékenyít is” — fejtette ki gondolatait a színész. Bár hozzátette, hogy ő főképp hangmintákra tátog, ami még régen lett divat, ma már kifejezetten kevesen készítik ezt a fajta tartalmat.

Pandémia alatt szerettem meg nagyon ilyen videókat gyártani.

„Szembe jött velem és megtetszett, ugyanis színészként teljesen máshogy lehet ehhez hozzányúlni” — tette hozzá. Azonban a napokban elgondolkozott rajta, hogy újfajta videókat készítsen, csak egyelőre még nincs ötlete, a hangmintákat pedig nehéz elengednie. Bár lehet nem is muszáj, hisz népszerűsége úgy tűnik, így is töretlen annak ellenére, hogy elég ritkán posztol videót. Másfél hónapos szünetekről is beszélhetünk akár.

„Büszke vagyok a 200 ezer követőre, egy mérhető sikernek érzem. Pláne, hogy mostanában néha heteket is kihagyok két videó között” — mesélte lapunknak.

Csonka Bandi TikTok videókon keresztül próbálja népszerűsíteni a színházat (Fotó: Nagy Zoltán)

„Szerintem ez egy jó játék”

Bandi megemlékezésképp legelső videóját is kiposztolta Instagramra, ezzel kapcsolatban pedig bevallotta lapunknak:

Az első pár videóm után nagyon érdekes volt a megítélés.

Az emberek mondhatni hamar rákaptak, de benne azért voltak kérdőjelek, hogy meddig lehet elmenni, és mi fér még bele színészként. Emiatt kikérte néhány kollégája véleményét.

Jó néhányan biztattak és lelkesítettek, ez pedig megnyugtatott.

— árulta el Csonka Bandi. Azt viszont azóta se érti, hogy az ő korosztálya miért nem tartja fontosnak a média jelenlétet. Ugyanis bár támogatták barátjukat, de saját platformot az idő elteltével se hoztak létre.

„Szerintem ez egy jó játék, de mondjuk nem is csak a TikTok videókról van szó, sokan az Instagramtól és a Facebooktól is idegenkednek. Nem szabad, hogy a kor befolyásoljon minket, ha körülöttünk folyton változik a világ” — mondta.

A TikTok világától a színházig

A sztár szerint ezzel lehet csak igazán elérni a fiatalokat, főleg annak, aki karriert akar építeni a médiában. A TikTok egy jó lehetőség arra, hogy őket is a színházakba csábítsák.

Ha jelen akarok lenni egy fiatal életében, akkor nekem kell odamenni, ahol ő van.

„Nem várhatunk arra, hogy ők keressenek meg minket valahol az éterben. Nem mindegyikük ismeri a színház világát, így viszont könnyedén megkedveltethetjük velük. Én igyekszem ezt tenni. Általában a leírásban is megjelenítem legalább azt, hogy #színész. Ha csak néhányukat becsábítom ezzel a színházba, akkor már megérte” — fejtegette véleményét Csonka András.