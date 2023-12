Csodálatos anyuka Hosszú Katinka, így egyezteti össze az olimpiai felkészülést és a gyereknevelést

Miközben elkezdte a felkészülést a párizsi olimpiára Hosszú Katinka, közben az anyaságot is 110%-on akarja teljesíteni. A héten ugyanis szerdán reggel már a konditeremből jelentkezett, ahol saját bevallása szerint az edzés már nem csak a munkáját, hanem édesanyaként a kikapcsolódást is jelenti a számára. Emellett azonban minden egyes szabadpercét a kislányával Kamíliával tölti, és egy talán a versenyzésnél is nehezebb kihívást teljesít, édesanyaként is helyt áll. Egymást váltogatják Instagram-oldalán a gyermekével töltött pillanatok, és a medencében látható kőkemény edzések felvételei. Ha lehet ilyet mondani, akkor talán a mostani felkészülése az eddigi legnehezebb és közben pedig a legboldogabb az Iron Lady-nek. Erről árulkodik legújabb felvétele is, amelyen ölelkezve altatja el kiscsöppségét, akivel jelenleg Spanyolországban tartózkodik a férjével, és itt egyezteti össze az edzést és az anyaságot a kiscsaládjával:

Hosszú Katinka megkezdte a készülést

A legendás úszónk nemrégiben már az edzőteremből posztolt:

Amikor egyre jobban élvezed az edzést: eddig a munkám volt, most már ez a kikapcsolódásom is anyukaként

– írta kísérőszövegeként a fotóhoz, amelyet máris több mint ötezren kedveltek, és rengetegen kommenteltek.

Én tökre hiszek benne, hogy anyaként – talán más motivációs erőkkel – akár erősebb vagy koncentráltabb edzésekkel simán felkészülsz. Ezzel is bizonyítva, hogy nem áll meg az élet a gyerek születése után. Cáfolva azt a közönséges mondást is, hogy azért nem vállalnak gyereket, mert ki szeretnék élni magukat, vagy mert még élni szeretnének. Mintha a gyerekvállalás után a halál következne

– válaszolta az egyik hozzászóló.