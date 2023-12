Hosszú Katinka mindenkit megnyugtatott, őrületes videóval bizonyított

Hazánk egyik legsikeresebb sportolója Hosszú Katinka, aki az utóbbi években rengetegszer büszkévé tett minket a lehengerlő teljesítményével, számtalan rekord fűződik a nevéhez. A világklasszis úszónő az elmúlt időszakban leginkább édesanyaként bizonyít, hiszen pár hónapja megszületett az első gyermeke, de nemrég ismét elmerült a medencében.

Hosszú Katinka

Hosszú Katinka a nagy visszatérésén dolgozik, ráadásul hatalmas erővel, és ezt most egy különleges videóval is bizonyította. A felvételen az látható, ahogy a sportoló a vízben, illetve a szárazföldön is az úszást, illetve a különböző mozdulatokat gyakorolja, és úgy tűnik, hogy jobb formában van mint valaha – örülhetnek a szurkolói, hiszen ezek alapján hamarosan újabb érmekkel gazdagodhat a híresség.

A kommentelők nagyon örültek a videónak, hiszen mindig jó látni, ahogy éppen felkészül az újabb megmérettetésekre egy profi sportoló, főleg, ha olyan kiemelkedő alakról van szó, mint Hosszú Katinka. Azt még egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor lesz a szülés utáni első hivatalos versenye, vagyis a nagy visszatérése, de az biztos, hogy az egész ország őt fogja figyelni.

Itt lehet megtekinteni Hosszú Katinka felkészülési videóját: