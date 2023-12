„Csodálatos kislányod van” – Családi fotóval üzent Katinka: elhagyták az országot

Elhagyta az országot, a Kanári-szigetek egyikéről Lanzarotéról jelentkezett be Hosszú Katinka. Az úszófenomén Instagram-oldalán megosztott családi fotója alapján a kis Kamília a Duna után az óceánt is megcsodálhatta. A rajongók pedig végre – ha csak félprofilból is – láthatták az úszóbajnok kislányát.

Fotó: Szabolcs László / Metropol

A kép és a bejegyzés láttán csak úgy ömlöttek a hozzászólások.

„Nagyon szép család vagytok, Katinka! Kamília is látható profilból. Nagyon cuki.”

– jegyezte meg egy hozzászóló.

„Csodálatos kislányod van”

– írta más.

„Milyen meghitt! Ezek a talpacskák!”

– lelkendezett egy kommentelő.

„Legjobb helyen vagytok! Playa Flamingo/Costa Blanca! De rengeteg csodalatos hely van! Aloe Vera farmot ne hagyjátok ki!”

– tanácsolta egy hozzászóló.

„Gyönyörű család”

– osztotta meg a véleményét egy újabb kommentelő.

Aki azt gondolná, hogy a kisgyermekes úszónő passzív pihenésre érkezett az téved. Katinka egy újabb fotóján a konditeremben látható, a kép mellé pedig ezt írta: „Amikor egyre jobban élvezed az edzést. Eddig a munkám volt, most már ez a kikapcsolódásom is anyukaként”.