Nánási Pál pajkos kedvébe került Ördög Nóritól: „Az én szaloncukrom, akit majd otthon kibontok”

Ellopta a show-t Ördög Nóra a Dancing with the Stars szombati adásán. A műsorvezetőnő hétre hétre különleges ruhakölteményekben ül be zsűrizni, és úgy fest, ezúttal minden eddigi szettjét felülmúlta.

Ördög Nóri sárga dresszben hozta a retró életérzést (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

Ördög Nóri: „Azon gondolkodtam, hogy megöregedtem"

A műsor tematikája a retró életérzés volt, amit Nóri meg is idézett a sárga, fekete pöttyös tüllös ruhakölteményével. Ám a műsor elején szóvá tette: neki kicsit más az elképzelése a retró fogalmáról:

„Azon gondolkodtam, hogy megöregedtem, ha ezek retróslágerek… Ezek a számok már a ’90-es éveket idézik” – fogalmazott Nóri, mire Juronics Tamás bólogatva elismerte, számára az 1970-es évek jutnak eszébe a szó hallatán.

Kagyló, pillangó, szaloncukor

Míg zsűritársai kagylóhoz hasonlították Nóri extrém ruháját, addig a férje, a neves fotóművész Nánási Pál pillangónőnek majd szaloncukornak titulálta a nejét. Bár ez elsőre nem tűnik épp bóknak, a kétgyermekes apuka pajzán hasonlattal folytatta értekezését:

Az én szaloncukrom, akit majd otthon kibontok.

Az esti „kibontásban" reménykedő fotós minden szögből dokumentálta a ruhakölteményt, egy másik bejegyzésében így fogalmazott:

„Na akkor itt van hátulról is a ruha, meg benne a legyezőnő.”

A kommentelők véleménye már vegyes volt.

„Nórinak minden jól áll. Nekem a muffin papír jutott eszembe a ruháról” – vélekedett egy hozzászóló.

„Nekem erről a ruhától az a köpködős dínó jutott eszembe a Jurassic Worldből. De Nóri nagyon szép ma is” – így egy másik.

„Mint egy rakott szoknyás dínó” – értékelt egy újabb kommentelő.