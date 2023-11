Mi folyik itt? Csúnyán megalázta Kulcsár Edinát és az édesanyját G.w.M

Napok óta lázban tartja az internetet Kulcsár Edina és G.w.M új reality műsora, amiből már két epizód is megjelent az előfizetőik számára. Ezekben érdekes részletekre derült fény, többek között megtudhattuk, hogy az egykori szépségkirálynő dédimamája nincs túl jó állapotban, erős fájdalmakkal küzd, mert a csigolyájával van problémája, Edina pedig érthető módon nagyon aggódik érte. Ahogy a férjéért is, aki már napok óta kórházban fekszik, ugyanis hetekig depresszióban szenvedett, aminek következtében nemcsak hogy felszedett 15 kilót, de a bal belső fülében az egyensúlyért felelős szerve is leállt. Ezért most állandó szédülés, egyensúlyzavar, hányinger és levertség kínozza egyszerre... Ám ez nem tántorítja el sem őt, sem pedig feleségét attól, hogy ilyen állapotban álljon kamera elé, hiszen a nézőket ki kell szolgálniuk, ha már 1790 forintot kérnek a megtekintésekért.

Sok most a gond Kulcsár Edina családjában Fotó: YouTube

Csúnya beszólás

A legutóbbi epizód igazán különlegesre sikeredett, már csak azért is, mert egy esküvőre is elkalauzolt minket a Kulcsár–Varga család. Egészen pontosan G.w.M testvérének menyegzőjét láthatták a feliratkozók, azonban a rapper elvitte a

show-t. Bár hivatalosan kórházban van, a nagy nap miatt igazoltan távol lehetett, és adott is az élvezeteknek. Ám még mielőtt odaértek volna az ünnepségre, kislányukat, Amarát elvitték Edina édesanyjához, aki örömmel vállalta a dada szerepét. Ekkor tett pár csípős megjegyzést a rapper. Állítólag viccből.

Edina tudtára adta, hogy az édesanyja sokkal jobb csaj, mint ő, és jó volna, ha nem féltékenykedne. Különben is, simán odaköltözne az anyukához, és még az sem okozna neki gondot, hogy dirigáljon neki. Mint kiderült, pont úgy, ahogy otthon. Szó szerint nem idézzük, azonban valami olyasmi hangzott el, hogy Krisztina főzzön egy kávét, különben állba vágja.

Ezt a szépségkirálynő és a többiek is nagy nevetéssel fogadták, azonban a nézőknek már nem ez volt a véleménye. Degradálónak, megalázónak és sértőnek tartották a rapper szavait.

Komolyan nem hiszem el, hogy valaki így viccel. Edina meg tűri...

– írta valaki, sokan pedig drasztikusabb reakcióval jutalmazták a sztáranyukát: kikövették a közösségi oldalakon, ami egy influenszernek nagy érvágás. Főleg ha több emberről van szó.