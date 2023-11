Felesége jelentette be, elhunyt a világhírű énekes

Hosszan tartó, súlyos betegségben 65 éves korában meghalt a Pogues zenekar énekese, Shane MacGowan. A hírt felesége, Victoria Marie Clark jelentette be az Instagramon. McGowan 2022 decemberében vírusos agyvelőgyulladással került kórházba, azóta több hónapot töltött az intenzív osztályon.

Keresem a szavakat, hogy hogy leírjam a fájdalmam, a veszteséget, amit érzek. Bárcsak láthatnám még egyszer a mosolyodat, amely beragyogta a világot

- írta az énekes fleesége.

A The Pogues nevű ír zenekar számos slágert szerzett, többek között a P. S. I love You címá filmben is az ő daluk volt hallható.