Csúnyán félreértették Feng Ya Out a rajongók

Feng Ya Ou Ferenc és Békefi Viki élete jelenleg szinte teljesen a szülőség körül forog. Rengeteget dolgoznak mindketten, de nem új dalokon, hanem színházban és fellépéseken. A művészpár sok ideje nem csinált már zenét és elég keveset tudnak foglalkozni a közösségi médiával, de már tervezik a teljes visszatérést.

Félreértették a rajongók a sztárpár üzenetét Fotó: Szabolcs László

Félreérthető üzenet

Ya Ou a részleges eltűnésük miatt az Instagramon tett fel egy költői kérdést maguknak, amit félreértettek néhányan. A kérdés azt firtatta, hogy csak a babával fognak mostantól foglalkozni? Ezt páran egy bunkó kommentnek hitték, amit az énekes megosztott a nagyvilággal, pedig valójában Ya Ou csak elébe ment annak, amit feltehetően sokan megérdeklődnének tőlük.

„Most nagyon családozás van. Nincs annyira lelkiismeret-furdalás, hogy elhanyagoljuk kicsit a zenei tartalmakat, meg a közösségi média jelenlétet. Ezt a kérdést, amit rengetegen félreértettek, mi tettünk fel magunknak. Csak babás tartalmak lesznek?” – fejtette ki a Sztárban sztár leszek! egykori versenyzője.

Feng Ya Ou már alig várja, hogy alkosson valami újat Fotó: Máté Krisztián

Kiéhezve az alkotásra

A fiatal sztárpár mindig is az alkotásban találták meg a második szerelmüket. Ugyan a gyermeknevelés miatt kevesebb idejük van, de már ki vannak éhezve arra, hogy alkossanak valami újat.

„Hát amellett, hogy első soron szülők vagyunk, mellette nem vesztettük el a művészi énünket. Azért is tettük fel a kérdést, mert jó eljátszani az alkotás gondolatával, ugyanis mostanság nem tudtunk ennek sok időt szentelni, mert szeretnénk ott lenni minden pillanatban, mint szülők. Ez a kérdés nem hozzánk érkezett be, mert az emberek teljesen tisztában vannak vele, milyen próbatételeken megyünk most keresztül” – jegyezte meg Békefi Viki párja, aki elmondta, alig várja, hogy vissza tudjon állni a zenész kreatív folyamatokba egy kicsit.

Keveset posztolnak

Nem véletlen, hogy a szülők keveset posztolnak. Számukra fontos, hogy megéljék a pillanatokat a kis Lizával, nem pedig profitáljanak belőle.

„Nagyon szűrten, apró mértékben osztunk meg részleteket magunkról és Lizáról. Nem szeretnénk, hogy ki legyen értékesítve a gyermekünk fiatalkora. Persze ez beletartozik valamelyest, de kézben kell tartanunk, mert normális értékek alapján szeretnénk felnevelni a gyermekünket” – szögezte le az énekes, aki felelősségteljesen szeretné a jövőben megtanítani gyermekének az internet használatát.