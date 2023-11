Nagy volt az aggodalom: Koraszülöttként látta meg a napvilágot a Barátok Közt sztárjának gyermeke

Nagyon fontosnak érzem, hogy tudják az emberek, hogy tényleges bajt is okozhat, ha nem jó helyen tapad meg a méhlepény. Régebben, amikor még nem volt ilyen fejlett az orvostudomány, ebbe haltak bele a gyermekek és az édesanyák is. Akár komolyabb baj is történhetett volna, annak ellenére is, hogy nagyon óvatosak voltunk, nagyon vigyáztunk arra, hogy Viki eleget pihenjen és kellő ágynyugalomban legyen része