Koraszülött intenzív osztály nyílt egy budapesti magánkórházban

Megnyitott az első emelt szintű koraszülött intenzív osztály, azaz PIC II a hazai magánegészségügyben, a TritonLife Róbert Magánkórházban. Ez azért is kiemelten fontos lépés, ugyanis Magyarországon a kisbabák 8-9 százaléka jön világra idő előtt.

Balázs Petra már nemcsak dolgozóként, de kismamaként is visszatért az intézménybe – Fotó: Bors

Biztonság, most már koraszülés esetén is

Balázs Petra korábban a TritonLife Róbert Magánkórházban dolgozott, így otthonosan mozog az intézményben. Most második várandóssága idején is ezt a kórházat választotta.

Nagyon szeretek ide jönni, szinte mintha hazajönnék. Tudom, itt biztonságban vagyok a kisbabámmal együtt, és ez most a legfontosabb

– mondta a Metropolnak az édesanya, aki nem érkezett nagy elvárásokkal vagy konkrét szüléstervvel a kórházba, mert tudja, hogy elég, ha rábízza magát a szakemberekre.

A kórház célja egy olyan koraszülött intenzív osztály létrehozása volt, ahol a tudomány és a technika újdonságaival biztosíthatják a kismamák és az újszülöttek igényeinek kielégítését, segíthetik a koraszülötteket a fejlődésben. Emellett törekednek a családközpontú ellátásra.

Az újonnan megnyílt koraszülöttosztályon biztonságban érezheti magát a baba és az édesanya is – Fotó: Bors

Minden kismama számára fontos a profi koraszülött-ellátás

Nekem is folyamatosan az járt a fejemben, hogy nehogy hamarabb érkezzen a kicsi

– mondta a második gyermekével várandós Annoni Zita, aki szintén ezt a kórházat választotta. – Egy kisbabának az a legideálisabb, ha végig az édesanyja pocakjában fejlődik. Ezért a kritikus pontig ez egy folyamatos aggódás. Én egyébként is mindig azzal viccelődöm, hogy para Zita vagyok, képes vagyok mindent túlaggódni. Ezért igyekszem mindenre felkészülni, a rosszra is, még ha meg sem történik. De fejben felkészülök arra is, ha ne adj’ isten most hetekkel a kiírtnál hamarabb beindult volna a szülés. Most már az utolsó időszakban vagyunk, minket már nem érint ez. De hatalmas megnyugvás volt, hogy ebben a kórházban ilyen jól felszerelt koraszülöttosztály van. Mert itt, ha egy baba korábban is jön a világra, minden segítség adott ahhoz, hogy teljesen rendben fejlődő baba legyen – árulta el a modell.

A mindenórás Zita családjával: már nagyon várják a kistesó érkezését – Fotó: Bognár Bogi

Történelmi pillanat az egész szakma számára

A több száz millió forintos beruházásnak köszönhetően mostantól egy magas színvonalú, perinatális intenzívcentrum, azaz PIC várja az édesanyákat és az újszülötteket, ahol első a biztonság, a családközpontúság és az otthonos szülés megteremtése szakmai környezetben.

A koraszülött intenzív osztály megnyitása az egész szakma számára történelmi pillanat

– hangsúlyozta dr. Fábián Lajos, a TritonLife csoport egyik alapítója, elnöke és szakmai stratégiai vezetője, aki kiemelte azt is, hogy közös felelősségünk, hogy hozzájáruljunk a koraszülés előfordulásának csökkentéséhez, valamint az egyedülálló, speciális ellátásuk során a koraszülöttséggel kapcsolatos szövődmények megelőzéséhez.

Nézd meg a megnyitóról készült videónkat!