Stohl András szerelmet vallott Radics Giginek

Érzelmekben túlfűtött produkciókkal tele érkezett el a Dancing with the Stars negyedik évadának második élő showja. A tematika "Tánc a Föld körül", a táncparketten pedig folyamatosan izzik a levegő. Mint korábban megírtuk, T. Danny és Lissák Laura produkciója közben is megfagyott a levegő, amikor egy emelésnél Laura megvillantotta bugyiját is.

Brutálisan szexi volt Radics Gigiék szerelmes tánca is, ami annyira izgalmasra sikeredett, hogy a forró produkciót követően Stohl András szerelmet is vallott a gyönyörű énekesnőnek.

Én szerelmes vagyok...a feleségembe és beléd

- mondta viccesen a műsorvezető Giginek, aki maga is sokszor villantotta meg bájait a parketten.