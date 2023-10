Orosz Barbi: „Ilyenek nálunk a harcba csapó pihenések” – Videó

Ilyen küzdelmet nem mindennap látsz! Csoda, hogy a távirányítók megúszták! – Orosz Barbara, a TV2 csinos műsorvezetője hatalmas állatbarát, odahaza több cica is várja. Ám aki azt gondolná, hogy a macskák mellett csupa nyugi az élet, az Barbi napokban Instagramra feltöltött videója láttán minden bizonnyal módosítja az álláspontját.

Fotó: Nagy Zoltán

„Ilyenek nálunk a harcba csapó pihenések. Ha két macskád van, sosincs igazi nyugi. Nem számít, hogy Rose 3x akkora mint Grace, kiegyenlítettek az erőviszonyok, mert a kis vérmes balerina imád konfrontálódni. De legalább nem unatkozunk.”

– írta Orosz Barbara az Instagram-oldalán nemrég megosztott videó mellé. A felvételhez és a bejegyzéshez több érdekes hozzászólás is érkezett.

„Nálunk is ez volt, de a kicsi Szofi most már túlnőtte Elzát, a nagyot, így most már néha rá kell szólni Szofira, hogy nem szabad olyan keményen. De azért ez nehézkes, mert Szófia nekünk is fehér és süket, így mi csak mutogatunk, hogy nem szabad, de imádjuk Szofi babát és Elza királynőt”

– írta egy hozzászóló.

„Ez sosem egyszerű. Próbálkozom valamiféle jelnyelvvel. Eddig nem sok sikerrel. De nem adom fel! Valami dolgunk biztos van velük, azon túl, hogy vigyázunk rájuk.”

– jegyezte meg Orosz Barbi.

„Azt hiszem addig lehetsz boldog, amíg nem a szobanövényeket tépik!”

– üzent egy másik rajongó, mire a csinos műsorvezető csak ennyit írt:

„Ömmmm”

