10+1 furcsa érdekesség, amit nem tudtál a macskákról

Rejtelmességük már csak azért is érdekes, mert sokkal több ismeretünk van a kutyákról, mint a macskákról, pedig utóbbiak is már legalább 10 ezer éve az kétlábúak mellé szegődtek. Ezt az időt egy nemrégen tett felfedezés is csak alátámasztja, ugyanis egy 9500 éves sír feltárásakor az emberi maradványok, szerszámok mellett egy macska csontvázát is megtalálták. Arról meg már nem is beszélve, hogy az első macskaábrázolások még az egyiptomi időkből származnak, ahol ezeket az állatokat szentként tisztelték. Ennek ellenére is, még a mai napig rengeteg a tévhit a cicákról, azonban számos érdekes tényt is tudunk már róluk.

Izgalmas dolgokat tudhatunk meg kis kedvenceinkről Fotó: Zumapress.com/Northfoto

Pont ezért a life.hu úgy döntött, hogy készít róluk egy izgalmas összeállítást, melyből olyan dolgokat is megtudhatunk, melyeket eddig még a rutinos macskások sem ismerhettek.

1. Okosabbak, mint hisszük

Lehet, hogy sokan nem tudják, de ahogy a kutyákat, úgy a macskákat is lehet vezényszavakra, trükkökre tanítani, bár ehhez nyilván sokkal több türelem is szükségeltetik, hiszen jóval öntörvényűbbek, mint a kutyák. A belefektetett idő ellenére is érdemes tréningezni őket, mert ez a gazdik mellett a cicáknak is jó élmény.

2. Kevesebb ujjuk van, mint hinnénk

Talán az egyik legmeghökkentőbb macskatitok, hogy míg az első tappancsaikon öt ujj van, addig a hátsó lábaikon már csak négy található.

3. Jobbkezes kandúrok

További érdekesség, hogy a macskák között is meg lehet különböztetni a jobb- és balkezességet, tehát van domináns mancsuk, amit szívesebben is használnak. A kandúrok inkább a jobb, a nőstények pedig inkább a bal mancsukat használják.

4. Egyedi orrok

A cicák orra épp oly egyedi, mással össze nem téveszthető mintázattal rendelkezik, mint ember ujjlenyomata.

5. Nem érzik az édeset

A gazdik számára ez a legfurább tény a kiskedvenceikről, hiszen a szőrpamacsok az elsők, akik kunyerálnak gazdáik csokijából. Azonban ezt tilos adni számukra, hiszen a kakaóban lévő teobromin mérgező a macskákra: hányást, hasmenést, sőt, még kómát vagy akár halált is okozhat. Ráadásul csak feleslegesen tesszük ki őket veszélynek, hiszen nem érzik az édes ízt.

6. A hiedelemmel ellentétben nem való nekik a tej

Az emberek többsége a mai napig úgy tudja – tévesen –, hogy a cicáknak tejet kell adni, ám ezzel szemben az az igazság, hogy a többségük laktózérzékeny, így a tehéntej ártalmas a számukra.

7. Előre jelzik a földrengést

Ez a közelmúlt eseményeit elnézve igen hasznos lehet, hiszen a hiperérzékeny mancsaik miatt a legkisebb rezdüléseket is megérzik. Több beszámoló szerint földrengés előtt elkezdenek furcsán viselkedni.

8. Nekünk szól a nyávogásuk

Érdekes, de ezt a hangot kifejezetten az emberek számára tartogatják, a cicák ugyanis egymással főleg testbeszéddel kommunikálnak.

9. Nem csak akkor dorombolnak, ha örülnek

Leggyakrabban persze akkor teszik, ha elégedettek, de a sérült, ideges, feszült cicák is szoktak dorombolnak.

10. Ők is tudnak izzadni

Igaz, ők nem így hűtik magukat, a mancsuk ennek ellenére igenis képes verejtékezni, ha melegük van vagy idegesek.

+1 Gyógyít a dorombolásuk

Egy újabb szuper tulajdonság: kutatások szerint kisebb eséllyel halnak meg szív- és érrendszeri betegségekben azok, akik macskát tartanak. Emellett a cicák önmagukat is képesek dorombolással regenerálni, és a saját fájdalmukat is csillapítják vele.