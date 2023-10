Megyeri Csilla vállalja: miatta hullott ki a szerelme összes haja

Megyeri Csilla és Molnár Zsolt napokkal ezelőtt ünnepelte párkapcsolatuk 10. évfordulóját. A celebpáros ugyan még nem házasodott össze, ám az életüket szinte a megismerkedésük után azonnal összekötötték, amit a mai napig egyikük sem bánt meg. A kapcsolatuk biztos alapokon áll, szeretik és tisztelik egymást, így minden esélyük megvan arra, hogy még hosszú évtizedeket leéljenek együtt.

Csilla és Zsolti kapcsolata immár tíz éve tart Fotó: Végh István

Botrányok

Hogy mennyire szeretik egymást, annak ékes bizonyítéka, hogy bármilyen botrányba is keveredett Megyeri Csilla, Zsolti mindvégig kiállt mellette. A debreceni születésű celeb akkor szerzett országos ismertséget, amikor egy helyi televízióban úgy konferálta fel a vendégeit, hogy: „Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint rusnyább társaink. Tartsanak velünk!” A „rusnyázásból” hatalmas botrány kerekedett, Csillának végül bocsánatot kellett kérnie az elhangzottak miatt, viszont ismert lett a neve, és ezzel el is indult a celeb- és influenszer- karrierje, amit – lássuk be – rendkívül profin menedzsel. A ma már üzletasszonyként is funkcionáló híresség időközben profi tévéssé vált, számos műsorban szerepel, a közmegítélése sokat változott, sokan szeretik és követik őt. Bár Csilla kerüli a botrányos helyzeteket, idén nyáron mégis bajba került, a Campus Fesztiválon egy társaság támadt rá, melynek férfi tagja ököllel verte, még a földön fekve is.

Évforduló

A balhék miatt Zsolti sosem távolodott el a szerelmétől, mindvégig támogatólag volt jelen az életében. Ezt köszönte most meg Csilla, aki a születésnapján egy szerelmes fotó alá írt vicces szöveggel kívánt boldog negyvenedik születésnapot a kedvesének. A képen Csilla áll és Zsolti, meg persze a közös kiskutyájuk, a kísérőszöveg pedig a következő: