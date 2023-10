Magyar Grammy-díjast ünnepelhetünk nemsokára? Mutatjuk, melyik sztárnak van köze a dologhoz!

Hiába csak egy pici ország vagyunk Európa közepén, mégis számtalan alkalommal bizonyítjuk a világnak, hogy milyen tehetségek lakoznak a határainkon belül. Az elmúlt években nyertünk számos Oscar-t, arattunk sikert filmfesztiválokon is. Nemrég hírt adtunk arról, hogy idén is van nevezettünk Oscar-ra, mégpedig a Kojot négy lelke című animációs film. A legújabb értesülésünk pedig az, hogy egy Grammy jelölésünk is van, a "Legjobb kortárs instrumentális lemez" kategóriában.

A Grammy -díj jele egy aranyszínű gramofon (Fotó: recordingacademy.com)

Grammy-t nyerhet ByeAlex volt hangmérnöke

A zeneszerzők, Czomba Imre és Károly Tamás, illetve természetesen sokan mások is dolgoztak a komolyzenei albumon. Most jött a hír: a Grammy bizottság nevezte a lemezt a legjobb zenei művek közé.

Hatalmas dolog történt, Grammy díjra javasolták a Czomba Imrével közösen készített 'Fifty Years' c. lemezünket Legjobb kortárs instrumentális lemez kategóriában

– írta ki a nyilvános Facebook oldalára Károly Tamás, aki vélhetően nagyon büszke a munkájára, hisz' ő volt a lemez hangmérnöke.

ByeAlex is büszke lehet a stúdióban eltöltött közös éveikre, hiszen a két zenészt sokáig összekötötte a múltjuk és a származásuk: mindketten miskolciak. Mi több, Tamás rengeteg dalt írt közösen Alex-szel. Ilyen volt például Alex legelső ismertebb dala, a Kedvesem is, melynek szintén a zenész volt a hangmérnöke. A Grammy magyar vonatkozására visszatérve: Beyoncé most a legtöbb díjat kapott előadó, szám szerint 32-vel, őt követi a sorban a magyar származású zenész, karmester Solti György, akit 31 Grammy díjjal jutalmaztak.