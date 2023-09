Nagy a botrány: ByeAlex kedvesét is perli a műsorvezető

Az elmúlt napokban egy érdekes pletyka látott napvilágot a neten, ami azt állítja, hogy Osváth Zsolt indokolatlanul támadott be modell lányokat azért, mert a Lupa strandon található éttermét és berendezését egy fotózás erejéig használták. Az összes reagáló felháborodott a műsorvezető hozzáállásán, egészen addig, amíg el nem mesélte, hogy mi is történt valójában.

Osváth Zsolt tulajdonát jogtalanul használták (Fotó: Osváth Zsolt/Facebook)

A csavar

Az egyik modell egy komment-üzenetváltásban osztotta meg felháborodását, hogy maga a strand belépője és helyben fogyasztás ára is elég borsos volt és nem érti miért ne készíthetne a barátnője róla egy képet a vendéglátóhely rózsaszín falánál. Azt is kiemelte, hogy sehol nem volt feltüntetve, hogy tilos lenne a fotózás. Eleinte teljesen jogosnak tűnhet az üzenet, de Osváth Zsolt nem pontosan így látja a történteket.

„Egy csapat lány és egy profi fotós kihasználta, hogy zárva vagyunk a Lupán és bementek a zárva tartó partszakaszra, majd egy modellfotózást szerveztek ott. Elmozdították a bútorainkat, használták a dekorációnkat, majd megosztották ezt saját szellemi tulajdonként” – kezdte az influenszer a közösségi-oldalán, aki eddig ügyvédje tanácsára nem osztott meg semmit az esetről, de bevallása szerint már nem bírja a hazug információk terjedését.

Károkat okoztak

A modellek fotóit láthatóan a Barbie film rózsaszín világa inspirálta, ezért választhatták Zsolt éttermét fotózási helyszínül, ahol minden dekoráció hasonlóan rózsaszín tematikájú. A modellek tisztába sem lehettek azzal, hogy mekkora károkat okoznak ezzel.

„Amikor ellenőriztem a kamerákat, láttam, hogy nagy buli volt valóban, csak mi erről nem tudtunk. Szerződött Barbie fotózásunk volt a partra, aminek egyik feltétele az volt, hogy másnak professzionális felhasználásra nem adjuk a partszakaszt. A szerződést felbontották… Mi ezt tudomásul vettük” – közölte rajongóival a sokak által követett influenszer, akit a modellek nagy része letiltott, vagy válaszra sem méltatott, ezért döntött a jogi lépések mellett.

Híres modellek és profi fotós csapat

A szemfüles rajongók azonnal utánajártak a dolgoknak és ki is derítették, ez nem csak egy sima fotózás volt. Több híres Instagram modell is részt vett az eseményen, ott volt ByeAlex barátnője, Benjamina és Eszényi Eszter is. Az is kiderült, hogy a fotót készítő barátnő egy profi fotós volt és a fotózáson fodrász, sőt még sminkes is dolgozott. A képek reklám céllal készültek, ráadásul akkor, amikor a zárva tartó étteremnél egy árva lélek sem tartózkodott. Sok zavaros állításuk van a modelleknek a tényekről, de Osváth Zsolt szerint ez már az illetékes jogvédők dolga.

„Profi fotós csinálja marketing céllal, az nem ugyanaz, mintha lőttök egy jó képet. Ezt tiltja a házirend. Elmondtuk volna, ha nyitva vagyunk, de hát nem voltunk ott… Téma lezárva, a többi szerintem nem ide tartozik” – zárta le a témát az étterem tulaja, aki szerint bármely vendég készíthet képet a helyszínen, csak nem marketing céllal.