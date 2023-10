Katus Attila élet- és sportszeretete határtalan, lelkesedése nemcsak a közönségére, de a felmenőire is hatással van. 83 éves édesapját rendszeresen megtornáztatja, de azt is elárulta, hogy közel százéves nagypapája mindennap szobabiciklire pattan.

Három hét alatt tette rendbe édesapját

Attila sokaknak példaképe mind a mozgás, mind az egészséges életmód tekintetében. Míg legtöbb követője fiatalabb nála, akadnak korosabb rajongói, edzettjei is. Egyik kedvenc „tanítványáról” a Retro Rádióban, Abaházi Csaba műsorában vallott.

„Jó pár nálam idősebb tanítványom van, például az édesapám. 20 éve fájt a válla, most már nem fáj. A térde fájt nem is tudom, hány évtizede. Most már azzal sincs problémája” – újságolta a sportember az Abaházi Presszóban.

„Az ízületeit olyan szinten tudom átmozgatni, hogy 50 százalékos javulást értünk el.”

Őrület, hogy 83 évesen, 45 percet foglalkozom vele, speciálisan rászabva, és három hét alatt elképesztő eredményt értünk el.

„Nagyon büszke vagyok, az apukámmal való kapcsolatom azóta még jobb lett. Ennek nagyon örülök, hogy anyukám és apukám nagyon jó szülők.”

97 éves nagyapja mindennap szobabiciklire ül

„És ott van a 97 éves nagypapám! Őt már persze nem nagyon merem mozgatni, csak finoman megmasszírozom.”

De nagyon nyitott és fegyelmezett: mindennap felül a szobakerékpárra, és pár ezret leteker, leszámolja minden tekerését.

„Ő akkor is megcsinálja, ha nem vagyok ott. Apukám azért neccesebb” – tette hozzá mosolyogva az 50 éves személyi edző, aki a hallgatókhoz kiszólva felhívta a figyelmet arra, mennyire fontos az idősödő szülők mozgására, aktív életére odafigyelni! Katus Attila nagypapája a jelek szerint unszolás nélkül is szívesen mozog.

Katus Attila nem csak a fiatalabb generációt motiválja. Nagyapja is mozgásba lendült: mindennap szobabiciklire ül! Fotó: Flajsz Péter

„Katus Attila létemre vettem egy rekesz sört”

A műsorban Attila elmesélte, a saját edzései mellett más testmozgásra is adta a fejét. Saját háza épülésében-felújításában aktívan részt vesz, lapátol, a munkásoknak segít. De egy kétkezi munkával teli napon is elmegy este edzeni: legfeljebb hosszabb ideig nyújt. Az egészséges életmódot egy-egy görbe este érdekében sem adja fel, sosem iszik például alkoholt!

„Pont az építkezésen előfordult, hogy az egyik bobcates munkás azt mondta, hogy ne fizessek, hanem vegyek neki egy rekesz sört. Szóval bementem egy boltba, és Katus Attila létemre vettem egy rekesz sört. Néztek ki rám ferde szemmel, hogy na nesze neked egészséges életmód…” – viccelődött, majd hozzátette:

„Ilyenekkel, hogy alkohol, drog, cigaretta, sohasem éltem. Idegesít, ha valakinek ilyesmi kell ahhoz, hogy jól érezze magát.”