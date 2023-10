„Nem kell végre egy krumpliszsáknyi súlyfelesleget cipelnem” – A TV2 sztárja elárulta több mint 20 kilós fogyásának a titkát

Kandász Andrea nemrég arról számolt be, hogy óriási pánik volt az életében, ugyanis olyan betegséget fedeztek fel a szemén, ami miatt azt hitte, hogy megvakul. Szerencsére ezt ezt egy műtéttel orvosolni tudták, most pedig már bámulatos, több mint 20 kilós fogyásába avatta be a nézőket.

Elképesztő átalakuláson ment át Kandász Andrea Fotó: TV2

A szemfülesebbek észre vehették, hogy a TV2 sztárja rengeteget fogyott az elmúlt időkben, egészen pontosan 23 kilótól sikerült megszabadulnia, így már bombázóként vehette be a Kanári-szigeteket is. Andi ugyanis imád festői szépségű sziget homokos partjain futni, elmondása szerint, ha egyszer elköltözne Magyarországról, akkor csakis oda menne családjával.

Kandász Andrea mindig is imádott utazni, ám bámulatos fogyása óta még jobban odavan a világlátásért, ugyanis, mint fogalmazott nem kell végre egy krumpliszsáknyi súlyfelesleget cipelnie városnézés vagy éppen úszás közben.

Na, de itt van, amire mindenki várt: Andi bomba alakjának a titka, ami nem más, mint egy fantasztikus gyógynövénykúra.

Az egyik kedvencem a gyógynövények közül, ez a palesztin szuperrost, ami megdagad a gyomorban, tehát nem vagyok éhes tőle és még ki is pucol. Aztán nagyon szeretem a grönlandi moszatot is, mert azért arra is kell figyelni, hogy azért némi izom maradjon, és ez abban segít, hogy innen a hurkákból menjen le

– mondta a tévés a Tények Plusznak.