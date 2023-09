Régóta a levegőben volt Dudás Miki és Szigligeti Ivett válása, íme a jelek

Nem mondható a szerelmesek évének 2023: sorra válnak el a sztárpárok. Tóth Gabi és Krausz Gábor, Király Viktor és Virág Anita, Tápai Szabina és Kucsera Gábor, Sydney van den Bosch és Egerszegi Tamás, és a felsorolást még lehetne folytatni… Szigligeti Ivett és Dudás Miki is erre a sorsra jutott, ám a szakításuk sokak számára nem is volt meglepő. Régóta benne volt a levegőben, hogy nincs minden rendben köztük.

Kilenc év és két gyerek után ment tönkre a házasságuk. (Fotó: tv2)

Kilenc év, számos hullámvölgy

Kilenc éve tartó kapcsolatuk alatt sok hullámvölgyet megélt a kajakos és az exszépségkirálynő, és most úgy fest, végleg a szakítás mellett döntöttek. Kapcsolatuk elején még együtt kerültek bajba: dopping és ruhabolti lopás miatt feketelistára. Nem sokkal ezután Miki egyedül járt tilosban: megcsalta Ivettet, aki a mosolyszünet után visszafogadta a férfit. 2020-ban egy páros vetélkedőn vettek részt, ahol szintén a hűtlenségről vallottak, s a játékostársaik és a nézők is egy véleményen voltak arról, hogy a sportoló tiszteletlenül bánik az egykori Magyarország Szépe versenyzőjével.

Bár úgy fest, Ivett megbocsátotta a hűtlenséget, a nézők nem felejtettek, s talán joggal feltételezték, hogy a Farm VIP korábbi évadában Miki túlságosan közel került versenybeli társához, az egykori szépségkirálynő Szarvas Andreához. Hogy mi történt köztük valójában, az sosem került nyilvánosságra.

Szarvas Andi és Miki között látszólag izzott a levegő a műsorban. (Fotó: Szabolcs László)

Se cipő, se fogkefe

Mindenesetre Ivett és Miki az összekülönbözések ellenére újra és újra egymásra talált. De mostanra kiderült: a kapcsolatukon tátongó szakadásokat a gyermekeik – a mostanra négy és fél éves Nara, és az egyéves Miló – érkezése sem foltozta be.

Tavaly ők maguk ismerték el: egy időre szétköltöztek, a Bors pedig kiszúrta, hogy év elején is különélhettek.

Történt ugyanis, hogy Ivett a takarítási rutinjáról osztott meg egy videót a TikTok-on. Lapunk kiszúrta: a lakás minden pontjáról hiányoztak a férfiholmik. Sem egy férfi cipő, kabát, vagy borotva nem látszik a mindent megmutató felvételeken. Ez arra utalhatott, hogy férje, Dudás Miki nem élt velük egy háztartásban.

Néhány héttel később pedig a fürdőszobai készülődésébe engedett betekintést rajongóinak a csoda szép kétgyermekes anyuka, a lap itt is kiszúrt valamit: csapnál a fogmosó pohárban egyetlen fogkefe van csak!

Ivett annak idején reagált is a konspirációra: következő videóját azzal kezdte, hogy bemutatta Miki holmijait, köztük a borotváját és a fogkeféjét is, ezzel bizonyítva, hogy együtt élnek. Ha akkor még így is volt, úgy tudni, mostanra Ivett és a két gyermekük elköltözött a közös lakásból.