Nem hiszünk a szemünknek! Szupermodellként hódít Liptai Claudia és Gesztesi Károly lánya – Fotó

Gesztesi Panka még csak 17 éves, de már meghódította a budapesti divathét kifutóját. Liptai Claudia és Gesztesi Károly lányának nem idegen a modellkedés, hiszen fiatal kora ellenére már számos felkérést kapott. Többek között a magyar Sugarbird reklámjaiban is szerepelt, és a márka annyira szeret vele dolgozni, hogy nem volt kérdés most sem a közös munka.

Gesztesi Panka és Schobert Norbika is végigsétált a kifutón Fotó: DFP

Nem csak a fentebb említett márka szeret a fiatal lánnyal dolgozni, ugyanis tavaly, a Daalarna divatbemutatóján is feltűnt Panka. Gyönyörű menyasszonyi ruhában vonulhatott végig a rózsaszín kifutón, és természetesen rengeteg gratulációt is bezsebelt. Kijelenthetjük tehát, hogy Gesztesi lányának nagyon is bejött ez a hivatás, ugyanis kapkodnak érte a cégek. De ez nem csoda: gyönyörű kamasszá érett, akire méltán lenne büszke az édesapja.

„Rájöttem, hogy az én pici lányomból egy érett, felnőtt nő lett, aki egymaga képes autót vezetni. Nem is olyan rég még játékokkal volt tele a szobája… Panka zárkózottabb, de egyben érettebb személyiség, mint amilyen kamaszként én voltam.”

Modellkedik, és érdekli a divat világa, de a színészet nem hozza lázba. Most még nem tudom, mivel szeretne foglalkozni, nemzetközi érettségire készül, és külföldi egyetemre jelentkezne. Kifejezetten szeret tanulni, a matematika az erőssége. A versenysportot, az aerobikot abbahagyta

– mondta egy korábbi interjúban Panka édesanyja, aki rendszerint részt vesz a lánya modellmunkáin is. Ám nem csak ő az egyetlen, aki híres szülők gyermekeként állhatott kifutóra. Schobert Norbi és Rubint Réka fia, Norbika is megmutatta, hogy van helye a divatszakmában.