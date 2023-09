Micsoda átalakulás: elképesztően kigyúrta magát a TV2 sztárja – Fotó

Váczi Gergő három hónap leforgása alatt elképesztően kigyúrta magát, nem csoda, hogy büszkén mutatja meg magát félmeztelenül. A TV2 műsorvezetője a Metropolnak elárulta, hogy a sport és az egészségtudatos táplálkozás mindig is fontos volt a számára, ám mostanában különösen, hiszen belevágott egy szálkásítóprogramba, ami heti 3-4 célirányos edzéssel és tudatos táplálkozással járt. Az eredmény pedig magáért beszél!

Fotó: Váczi Gergő

„Tizenketten vettünk részt ebben a programban, én azt mondtam, ha egy ember hiányzik a csapatból, akkor belevágok. Heti háromszor edzettem, plusz otthon van egy evezőgépem, heti egyszer azt is bevetettem. Ami az étkezést illeti, bármit lehetett ennem, az arányokra kellett figyelni, valamint arra, hogy minél kevesebb zsírt vigyek be a szervezetembe” – kezdte a Metropolnak a műsorvezető, aki a végső vízhajtást találta a program legnehezebb részének.

Váczi Gergő külsöje magáért beszél / Fotó: Molnár-Nagy Beáta

Hetvenöt kilóra fogyott

Bár Váczinak nem a fogyás volt a fő célja, a három hónap leforgása alatt közel 10 kilót dobott le magáról. Igaz, azzal tisztában van, nem lenne reális elvárás, hogy megtartsa ezt a formát.

„Ez olyan lenne, mintha egy versenyformát kéne tartanom, ami gyakorlatilag kivitelezhetetlen, nem is ez a cél. Az viszont biztos, hogy egy orvosi laborvizsgálatra is elmegyek. Két hónappal ezelőtt már voltam, kíváncsi vagyok, most milyenek lesznek az értékeim” – árulta el a képernyős, aki legfőképp reggel szeret edzeni, akad olyan nap, hogy reggel 6-kor már talpon van, ez pedig akkora energialöketet ad neki, hogy a nap további része is boldogan telik számára, ezt az érzést pedig imádja.