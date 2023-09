Leleplezték a királyi család titkát, néha ők is bűnbe esnek

A volt királyi séf, Darren McGrady "elborzadt", amikor Diana egykoron bejelentette, hogy elviszi fiait a McDonald's-ba. De nem csak ő tett ilyen kitérőket! Vilmos herceg számára nehéz választani, hogy a pizza vagy a kínai ételek a kedvencei. Katalin hercegné rajong a fűszerekért, amire curry kerül, azt örömmel fogyasztja. II. Erzsébet királynőnek is volt egy szenvedélye, ő – ahogy egyébként Kamilla is – a fish and chipsért rajongott, de az uralkodó kebabot is előszeretettel fogyasztott. II. Károly király bevallottan szereti a pizzát, abból is a margarita a kedvence.

A királyi család tagjainak átlagosabb szokásaik vannak, mint azt elsőre gondolnánk. (Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images)

Harry herceg a csirkéből készült gyorséttereket kedveli, míg Meghan kedvence a sült krumpli - írja a hellomagazine.com. Mindannyian elhivatottak egyébként az egészséges életmód mellett, de ahogy Meghan fogalmazott:" az egész az egyensúlyról szól”. Ritkán esnek kísértésbe és sportolnak is, így ha olykor el is csábulnak, nem csinálnak gondot belőle.