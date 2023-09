"Meg fogok fulladni": ezért került kórházba G.w.M

A hét elején bombaként robbant a hír, hogy G.w.M alias Varga Márk kórházba került, és ezért még egy koncertjét is, majd a turnéjának néhány állomását is le kellett mondania. Másnap azonban jelezte az előadó, hogy már otthonában lábadozik, de nem érzi még 100%-osan magát. Most a TV2 Mokkában árulta el, hogy miért került be egy egészségügyi intézménybe - írta meg a Ripost.

G.w.M elárulta, hogy milyen betegségét kezelték a kórházban /Fotó: Szabolcs László

Kiderült, hogy az énekesnek a mandulái okoztak problémát, és ezért a karrierje során először kényszerpihenőre kellett mennie.

Próbáltam titokban tartani és megoldani a problémámat. Egyik hajnalban arra ébredtem, hogy nagyon rosszul érzem magam, rázott a hideg, aztán melegem volt. Azt sem tudtam, mi történt, és másnapra olyan szinten bedagadt az egész berendezés a torkomban, hogy azt éreztem, meg fogok fulladni. Azóta kaptam gyógyszerek rá és egyre jobban vagyok, kiengedtek a kórházból. Nem volt ilyen soha, kényszerpihenőre tettek, a turnémat le is kellett mondanom. Remélem, hogy jövő héten helyre tudom rázni magam!

- árulta el a zenész, aki a műsorvezetők kérdésére elmondta, hogy valószínűleg felső-légúti problémája lehetett. Az előadó hozzátette: