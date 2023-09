Kemény üzenetet fogalmazott meg G.w.M: "Tingli-tangli verebeknek helye nincs!"

G.w.M egy igazi gengszerrapper, s mint olyan, mindig nyílt őszinteséggel elmondja, hogy mit gondol más emberekről. Az egyik legújabb dalában még az exeknek: Csutinak és Nagy Melanie-nak is beszólt, amin elég sokan felháborodtak. Mivel az Edinával való szerelme mindent felemésztő és halhatatlan, életének központi helyét a család tölti be. Mióta pedig a modellel van együtt, zenei karrierje is fantasztikusan ível felfelé. Éppen ezért most fontos elhatározásra jutott.

G.w.M számára minden a család / Fotó: Instagram

Kulcsár Edinával való kapcsolata óta hatalmas hírnévre tett szert a rapper, és egyre nagyobb sikereket ér el a zenei karrierjében. Nemrégiben bejelentette, hogy kisebb haknikat már nem vállal, kizárólag nagyobb koncerteket. Most pedig elhatározta, hogy egy zárt csatornát is létrehoz, ahol kizárólag csak az igazi rajongók lehetnek tagok. És akik nem rajonganak a zenéiért? Nos, azokhoz is volt pár keresetlen szava: