„Kiteszi őket az egész világnak”: Gyermekei miatt bántják Kulcsár Edinát

Folyamatosan támadják

Edinát kemény fából faragták, hiszen hősiesen állja a sarat a rosszakaróival szemben. Mindegy, hogy a gyermekeit vagy éppen az alakját kritizálják, ő igyekszik nyugodtan és türelmesen válaszolni a minősítésekre.

Arra, hogy felcsúszott rá pár pluszkiló, így reagált:

„Az önelfogadás mindig könnyebb, ha az ember külső pozitív visszajelzéseket is kap. Sok szempontból egy nagyon káros helynek találom a közösségi platformokat. Elég sok rossz dolog felírható a számlájára, viszont ugyanannyi jó is. Csak rajtunk áll, hogy melyik oldalra helyezzük a nagyobb fókuszt. Én a pozitív oldalát választottam már évekkel ezelőtt is, és az alakommal kapcsolatban is erre támaszkodom most” – írta közösségi oldalán a háromgyermekes anyuka.

Nagyon fontos, hogy ne bántsuk, hanem támogassuk egymást. Azt adjuk, amit visszafele is szívesen fogadnánk!

