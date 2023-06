Kulcsár Edina megmutatta szülés utáni alakját - Fotó

Kulcsár Edina még csak hat héttel ezelőtt hozta világra harmadik gyermekét. Szülés után pedig nem meglepő, ha néhány plusz kiló látszólag is marad a kismamán. Ám az egyik kommentelő, pont ezért durván beszólt Edinának, aki reggel a következő üzenettel találkozott: ,,Fúj te undorító tehén”.

Kulcsár Edina és G.w.M

Nem is kellett több Edinának, már érkezett is a válasz egy teljes alakos fotóval. Bejegyzésében egyébként kifejtette, hogy már nagyon várta, hogy leteljen a szülés után a hatodik hét, ugyanis ezután ajánlott elkezdeni a mozgást a kismamáknak.

„Nagyon vártam, hogy leteljen a 6 hét, mert ezután bátrabban és többet is lehet mozogni. Az üzenetre visszatérve, abszolút nem bántott, mert a tehén jelzőben van némi igazság, hiszen vékony sem vagyok és tejem is van. Ezúton is köszönöm azoknak, akik ilyen üzeneteket szoktak nekem küldeni, mert ezektől csak plusz motivációt kapok” – írta frappánsan Edina, majd hozzátette:

„Valóban nem vagyok top formában, sajnálom ha ez valakinek nem tetszik ( nekem sem annyira) de ugye nem kötelező nézni. Most a 3. szülésem után tényleg nem sikerült olyan hamar visszanyerni az alakom, mint az előző kettőnél, de hát ez van. Most nem ez az első és legfontosabb az életemben, de azért mostantól próbálok egy picit minden téren tudatosabb lenni. Még annyi plusz infó a képhez, hogy nagyon előnyös szögből készült” .

Kulcsár Edina a bejegyzését ide kattintva tudod megtekinteni.