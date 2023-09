„Gondolhatjátok, hogy min megyek keresztül?” - súlyos csapás érte Young Béci feleségét

Egy-egy betegség egyaránt le tud dönteni a lábáról egy férfit és egy nőt is. Azonban ezt a férfiak nehezebben tűrik, és ilyenkor általában párjuk kitartó figyelmére vágynak.

Mihamarabbi felépülést kívánunk Young G Béci-nek! Fotó: Szabolcs László / Bors

Úgy néz ki, hogy ez a helyzet áll fent Young G Béci esetében is. Felesége, Norina ugyanis Instagram-sztoriban számolt be arról, hogy férje elkapta az influenzát, ezért a hölgyek együttérzését kéri. Reméljük, mihamarabb felépül Béci, és Norina lelki békéje is visszatér! - írja a Bors.

Norina bejegyzését korlátozott ideig, ide kattintva tudod megtekinteni