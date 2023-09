Megszólalt Galambos Lajos ügyvédje, meglepő dolgokat mondott

A baracskai börtön nem éppen barátságos, szögesdrótokkal és falakkal őrzött rácsai közt tölti büntetését Galambos Lajos, művésznevén Lagzi Lajcsi. Az ország trombitása szabadulna a cellából, ám álmai szertefoszlani látszanak: a zenész és ügyvédje kérelmét az otthonápolásról a bíróság nemrégiben másodjára is elutasította – derült ki a Tények riportjából.

Nem szabadul a börtönből Galambos Lajos Fotó: Tények/TV2

Galambos Lajost áramlopási ügyben másodfokon is letöltendő börtönbüntetésre ítélték még tavaly decemberben: összesen 3 év és 6 hónap börtönt kapott, valamint 4 évre eltiltották a közügyektől. A Dáridó atyja és ügyvédei mindent megtettek annak érdekében, hogy a sztár elkerülje a rácsokat, de nem sikerült: a zenész idén áprilisban vonult be a baracskai fegyházba, ám rossz egészségügyi állapota miatt azóta is gyengélkedő cellában raboskodik. Ezt követően nyújtottak be kérelmet az otthonápolásra, ami után saját házában tölthette volna le büntetése hátralevő részét, ám ezt immár másodfokon is elutasították. Az indoklás az volt, hogy az orvosi szakvélemény szerint Lagzi Lajcsi nem szenved olyan betegségben, amely miatt a mindennapi életében részben vagy egészben ápolásra szorulna.

Dr. Csontos Zsolt, Galambos Lajos ügyvédje azonban úgy látja, továbbra sincs minden veszve: elmondása szerint védence állapota egyre romlik, ami miatt már a mindennapi tisztálkodás is nehézséget okoz számára.

Feljogosított arra, hogy elmondjam, a mindenkori tisztálkodását sem tudja egyedül elvégezni. Ehhez orvosi utasítás és engedély alapján segítséget kell igénybe vennie. Azt állítani, hogy ő nem szorul segítségre, és nincs olyan betegsége, az azért szerintem több kérdést vet fel, mint megnyugtató választ adna

– jelentette ki az ügyvéd.