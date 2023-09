A Tények csinos műsorvezetőnője a testépítés után új területen próbálta ki magát

A Tények műsorvezetője, Szentpéteri Eszter gyerekként elhatározta: műsorvezető lesz. Így is lett: immár harminc éve a szakmában dolgozik. Bár megtalálta a hivatását, ez nem akadályozza abban, hogy új területeken is kipróbálja magát.

Szentpéteri Eszter új hobbiba kezdett Fotó: TV2

„A rövidnadrágok pár hét múlva nem jöttek rám"

„Előző életemen sportoló lehetettem! Mindig is vékony voltam, fiatalon sosem értettem, hogyan küzdhetnek annyian a túlsúllyal. Aztán negyvenévesen egy nyár alatt felszaladt rám tíz kiló! Kitelepült műsorban dolgoztam a Balatonnál. A rövidnadrágok, amiket nyár elején magammal vittem, pár hét múlva nem jöttek rám” – idézte fel a családanya a Metropolnak. „Azonnal cselekedtem: augusztustól decemberig 13 kilót adtam le. Egészséges étkezés és edzés segítségével. A súlyzós edzés annyira megtetszett, hogy később még versenyeken is elindultam. Nagyon sok pozitív hozadéka volt, megismertem a határaimat. De aztán jött a Covid, és jó kifogássá vált, hogy nem szívesen mozdultam ki otthonról, nem akartam folyton fertőtleníteni mindent a teremben” – ismerte el Eszter, aki a jó alakját azóta is megőrizte, s megfogadta: októberben visszatér az sportoláshoz.

Profi szinten űzte a testépítést Fotó: TV2

Egy nyár alatt megtanult gitározni

Addig is talált új hobbit, amiben igencsak tehetségesnek bizonyult. Nemrég gitározni kezdett: három hónap alatt elsajátította a féléves tananyagot.

„Dévai Nagy Kamilla tanítványa lettem. Nagy név a szakmában, de mindig tartottam tőle, megközelíthetetlennek véltem. Nagyobbat nem is tévedhettem volna: egy tündér! A felnőttek mellett gyerekeket is tanít, és velem is kicsit úgy bánik, mint velük, ami egyáltalán nem probléma, nekem éppen ez kell most. Nagyon különleges tanítási módszere van, már tudok akkordokat, dalokat. Mindig is lelkes karaoke-s voltam, nagyon jó, hogy már tudom kísérni magam” – árulta el a Tények műsorvezetője, aki épp szakmája kihívásai miatt vágott bele az új hobbiba.

Fotó: TV2

Kellett valami kapaszkodó ebben a fura világban. Újságíró-műsorvezetőként minden nap sok rossz hírrel, tragédiával találkozom.

„Persze van kivétel, mégis úgy éreztem, kell valami, ami kicsit kiránt ebből, ami feltölt. A gitározás, zenélés pedig tökéletes erre a célra.”