Váratlan hírt kapott Endrei Judit, alig hitt a szemének, amikor meglátta…

Endrei Judit nemrégiben egy fontos levelet kapott, amelyben jó hírről tájékoztatták: Szentendre Díszpolgári címét kapta meg a televíziós.

Endrei Judit amellett, hogy műsort vezet, sokat utazik, blogol, és könyvet is ír (Fotó: Imre György)

Végtelen öröm van bennem!

„Ez egy tipikusan olyan elismerés, amire nem számítasz. Kibontottam a levelet, és alig hittem a szememnek, többször is elolvastam, hogy biztos legyek benne, jól látom, az én nevem áll az értesítésen" – mondta meghatódva a Metropolnak a 70. születésnapját idén ünneplő televíziós, aki a mai napig dolgozik a szakmájában, ám emellett könyvet ír, és aktív részese a szentendrei kulturális életnek is. Éppen ez az, amiért a díszpolgári címet kapta a tévés, melyre a jelek szerint már most nagyon büszke.

„Olyan boldog voltam, hogy mikor kicsit később elindultam a szokásos gyalogtúrámra, legszívesebben kiírtam volna a homlokomra, hogy milyen megtiszteltetésben részesülök! A cím átadásra augusztus 20-án került sor, ahol egy kis köszönőbeszéd után csodás műsorral kedveskedtek a közönségnek a szervezők. Megható volt, össze is gyűlt a szememben a könny, nem tagadom" – mesélt tovább Endrei Judit szerényen. A tévést a régi barátokon kívül még a család is, – Erika, Judit húga, valamit egyik lánya és annak párja kísérték el a jeles eseményre.

Alapvetően én nem szeretem ünnepelni magam, megélem a pillanatot, és megyek tovább, de ez megmondom őszintén, nagyon jól esett a lelkemnek

– folytatta Judit, aki nem csak a YouTube csatornáján lévő beszélgetésekben, hanem magánemberként is bárkivel szóba elegyedik, mindenkire kíváncsi.

„A legutóbb is nagyon jót társalogtam az egyik taxissal, mert nagyon jól tudok emberekre hangolódni, azt hiszem. Kíváncsi leszek, és sokat kérdezek” – zárta le nevetve a beszélgetést a Szentendre Díszpolgári címével frissen kitüntetett műsorvezető.