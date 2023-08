Újabb botrány derült ki Britney Spearsék szakításáról: veszekedés közben betörte a fejét az énekesnő

Ahogy arról lapunk is korábban beszámolt, Britney Spears és férje, Sam Ashgari egy évvel az esküvőjük után elváltak. A férfi szakított az énekesnővel, miután állítólag Britney megcsalta Ashgarit. Az elmúlt napokban azonban attól hangos a sajtó, hogy a váláshoz vezető úton sorozatos botrányok történtek. Most kiderült például, hogy az egyik veszekedésük odáig fajult, hogy Britney elesett és betörte a fejét.

Britney Spears betörte a fejét az egyik veszekedésük során /Fotó: AFP

A TMZ lap alapítója, Harvey Levin árult el megrázó részleteket a sztárpár kapcsolatáról, a "válás és kétségbeesés" című dokumentum filmjében.

Britney és Sam egy szállodai szobában veszekedtek, és annyira elfajultak a dolgok, hogy a lány megbotlott és lefejelte a dohányzóasztalt, és betörte a fejét. Össze kellett varni a bőrt a fején

- mondta el a férfi. Emellett számos alkalommal támadtak egymásra a fiatalok, többször is a biztonsági személyzet tagjainak kellett szétválasztania őket a DailyMail beszámolója szerint. A lap arról is írt, hogy Ashgarinak elege lett abból is, hogy Britney üldözési mániás, ezért komoly késkészletet halmozott fel közös otthonukban.