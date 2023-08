Sztárok, akik bebizonyították, hogy igazi ősanyák

A szoptatás témaköre lehet megosztó is, ám időről időre a figyelem középpontjába kerül. Augusztus elseje fontos dátum, amikor az egész világ az anyatejes táplálás világnapját ünnepelni. Igen, van mit ünnepelni rajta, hiszen hazánk történelmében is változó volt a megítélése a témának, de mára elfoglalta az őt megillető helyet. A világ történelmében voltak olyan időszakok, amikor tabutémává tették a szoptatást. Ma már – és ezzel biztosan sok csecsemő is egyetértene – nem számít tiltott dolognak sem csinálni, sem pedig beszélni róla. Az is tapasztalható, hogy bizony mindenkinek van valamilyen véleménye erről, így vannak ezzel a híres emberek is.

A színpad mögött, két dal között is…

Igazi ősanyának érezhette magát Kollányi Zsuzsi, amikor az ikerfiúk mellé megszületett Bogdán is.

„Ha a koncert idejére esik az etetés, igyekszem megoldani a szoptatást a fellépés előtt vagy az előadás után a színpad mögött.”

Mivel nagyon fontosnak tartom az anyatejes táplálást, nem is kérdés számomra, hogy bármerre is járjak, ilyen módon tápláljam a kisfiamat. Egy forgatáson például a ruhát a felvétel végére rendszerint mellben „kinövöm”, ilyenkor alig várom, hogy Bogdán segítsen rajtam az öltözőben

– mesélte nevetve az énekesnő.

„Ha éhes, etetni kell!”

A modell rengeteget utazik családjával együtt, ugyanis kétlaki életet élnek férjével és két kisfiával együtt. Horváth Éva felvállalta mindig is, hogy természetesen táplálta gyermekeit, sőt többször is nyilvános helyen szoptatott.

Mivel a gyermek az első, ha éhes, akkor etetni kell!

– sommázta Évi korábban, első babája – Kristóf – kapcsán, akit azóta már egy másik kisfiú is követett. Az egykori szépségkirálynő Alexet is így táplálta. A műsorvezető már Balin él családjával és esküszik arra, hogy akkor lakjon jól a csemete, amikor kéri.

Imádja, hogy szoptathat

Barbee, az egykori tinisztár ezekben a percekben is éppen a horvát tengerben hűsöl kislányával – a 8 hónapos Zoéval –, akit bőven el tud látni tejjel. Habár az énekesnő szerint a beach-body még nincs meg, a fókuszt most mégsem erre irányítja, hanem arra, hogy a babát ameddig lehet, anyatejjel tudja etetni.

Nyilvánosan csak ha nagyon muszáj!

Kulcsár Edina nem feltétlen híve annak, hogy valaki nagy nyilvánosság előtt szoptasson, a gyönyörű modell úgy érzi, ennél ő félénkebb. Azonban elismeri: van az a helyzet…

Ha a gyermek éhes és olyan helyzetben vagy, hogy nem tudsz elvonulni, akkor is meg lehet oldani kulturáltan, mondjuk letakarni a kicsi fejét egy kendővel. Én egyébként sem szeretem mutogatni magam, ennél szemérmesebb vagyok

— szögezte le Kulcsár Edina, aki ismét szoptatós kismama. Medox és Nina után egy másik kislánnyal gyarapodott a család. A kis Amara is biztosan szereti, ha az édesanyja a karjaiba veszi és természetes módon táplálja.

Élharcosa volt a magyar színésznő

A gyönyörű színésznő, Trokán Anna első gyermeke – Károly – nemrég múlt egyéves. Mielőtt anya lett, nem gondolta, hogy egyszer ebben a sokakat megosztó témában foglal majd állást. Végül hazánkban ő volt az első ismert anyuka, aki kiállt a nyilvános szoptatás mellett. Instagram-oldalára is feltöltött egy fotót, ahol kisfiát eteti.

Gyermeket szoptatni olyan természetes, mint egy pogácsát megenni a metrón

– mondta korábban a Ripostnak a színésznő. – Ennyire frusztrált szexuálisan a társadalom?! Pedig ennek az egésznek semmi köze a szexualitáshoz vagy a magamutogatáshoz. Egyre több fórumon olvasok arról, hogy ezt valamiféle perverz tevékenységnek tartják. Ez nem normális gondolkodás, hiszen mi lehet természetesebb, mint az, hogy egy anya táplálja a gyermekét?”

– szólt oda a nyilvánosan szoptató anyákat elítélőknek.