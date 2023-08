Összefoglaljuk, hogyan reagálnak a magyarok Tóth Gabiék válására

Továbbra is közbeszéd tárgya Tóth Gabi és Krausz Gábor: egy hét telt el azóta, hogy bejelentették, elválnak, a közösségi médiában pedig azóta is egyre-másra érkeznek a kommentek. A kritikák mellett azonban akadnak olyanok is, akik kiállnak a sokat bántott énekesnő mellett.