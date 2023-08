Most először beszélt válásáról a magyar szépségkirálynő: „Éjszakánként a konyhapadlón fekve zokogtam”

Mint egy igazi tündérmese, úgy indult a Miss Universe Hungary győztesének és a sármos focistának a kapcsolata. Szépek és fiatalok voltak, megismerkedésük után szinte azonnal megtörtént az eljegyzés, majd az esküvő, ahol már tudták: nemsokára kislányuk születik. 2015-ben Konkoly Ági világra hozta Zoét, majd három évvel később megszületett Zora. A külső szemlélő számára igazi álomcsalád voltak, soha egy botrány, egy hangos veszekedésről nem jött hír felőlük. Ezért is lepődött meg mindenki, amikor 2020-ban bejelentették, válnak.

Megviselte a válása, minden este sírva aludt el Konkoly Ági Fotó: RTL Klub





Megszólalt válásáról a magyar szépségkirálynő

Konkoly Ági teljesen összetört, hiába tudta, hogy mind a négyük számára ez a legjobb döntés. De a történtek ellenére is megállta a helyét egyedülálló anyaként is, legalábbis ez látszott rajta. Most, három évvel a bejelentésük után derült ki: a modell rengeteget sírt és sokáig félembernek érezte magát.

„Mikor éjszakánként a konyhapadlón fekve zokogtam… Mikor minden este sírva aludtam el, reggelente pedig azzal a megsemmisítő érzéssel keltem: nincs értelme az életemnek” – kezdte Instagram-posztjában Konkoly Ági.

Hónapok teltek el így. Hónapokig éltem félemberként. Hónapokig könyörögtem a teraszon térdelve valakinek, hogy SEGÍTSEN. Volt, hogy ordítottam, volt, hogy a szenvedéstől kimerülten csak feküdtem a kövön és néztem magam elé. Ezt persze senki nem látta rajtam, mert napközben igyekeztem felvenni azt a »tökéletes« mosolyt, viselkedést, amit elvártak tőlem. Szégyelltem, ami történik, és igyekeztem nem csalódást okozni a körülöttem élőknek. De hánytam a tökéletességtől. Rosszul voltam attól a képtől, amit hittek rólam/rólunk. Közben utáltam magam, amiért ezt érzem. Önmagamat hibáztattam





Kért és talált segítséget

A kétgyermekes sztáranyuka azóta hatalmas változáson ment át, újra tudja magát szeretni.

A negatív tulajdonságaimmal együtt beleszerettem a tökéletlen önmagamba. Az, ahogy élek, nem felel meg a társadalmi normáknak, de mindennél jobban szeretem az életem és szenvedélyesen szeretek élni. Képes lettem nem azonosulni semmivel és már nem hasonlítom magam senkihez. Nem akarok több lenni, nem akarok más lenni és nem akarok megfelelni többé. Senkinek!

– magyarázta követőinek érzéseit Konkoly Ági.