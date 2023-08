Mindenkinek jár a második esély – a Viszkis pedig élt is vele, most már kétgyermekes édesapa

Sokáig biodíszlet voltam a fiam életében, a feleségem volt az első célpont, leginkább hozzá bújt. Azonban elkezdte érdekelni a fűnyírás, de annyira, hogy már naponta kéri, hogy indítsam be a fűnyírómat, amíg ő a műanyag nyíróját tologatja mellettem. Már most ismeri a gép részeit, tudja, hogyan kell beindítani, mi mire való. Szerintem ha így halad, háromévesen már a rendes fűnyírót is oda merem adni neki!