Megérkezett családjával Kanadába: Ide vezetett Gömöri András Máté első útja

Augusztus elején búcsúzott el egy évtized után Gömöri András Máté az Operett Színháztól. A színész Kanadában folytatja a karrierjét, ugyanis felvételt nyert a Torontói Seneca Egyetemre, ahol filmszínészetet fog tanulni. "Újra beülök a padba, szeptember 5-én kezdődik Torontóban a tanévem. Izgatott vagyok, izgulok, kicsit olyan, mintha először mennék iskolába. Teljesen új világ, egy új kontinensen" – mesélt érzéseiről Gömöri András Máté a TV2 Tényeknek az előtte álló kihívásról.

A napokban pedig el is érkezett a várva-várt pillanat és a családjával Kanadába költözött a színész. Az út nem kis kihívást jelentett Gömörinek, hiszen jelenleg is egy testépítő versenyre készül, így a repülés és a költözés nagyon megviselte a szervezetét, ennek ellenére a rajongóiról nem feledkezett meg. Amint birtokba vették új otthonukat azonnal posztolt egy képet feleségével és mostohafiával.

Jelentem a jetleg és a tízen páróra utazástól kicsit nyúzottan, de nagyon boldogan érkeztünk meg Torontóba. A vízumom és a papírjaim egy része is már zsebben

– jelentkezett be Gömöri András Máté, aki hozzátette, hogy a rövid pihenő után máris az edzőterem felé vette az irányt.

Több Kanadában élő rajongója is írt a képe alá, akik üdvözölték és szorgalmaztak egy mihamarabbi találkozót.





Polyák Lilla a kétlaki életet választotta

Gömöri felesége, Polyák Lilla mindenben támogatja szerelmét. Öt éve mondták ki a boldogító igent és azóta is töretlen a kapcsolatuk. Egyértelmű volt, hogy Kanadában is segít férjének, a kezdeti nehézségek leküzdéseben. A színésznőt a korábbi házasságából született fiai, Bulcsú és Zsombor és a munkája is Magyarországhoz köti, ezért a kétlaki életet választotta. Lilla ingázni fog Torontó és Budapest között.