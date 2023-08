Elképesztően büszke a párjára a TV2 sztárja, szerelmes szavaitól mindenki elolvad

Az álompár kapcsolata a Totem című műsornak köszönhető, ahol mindketten versenyzők voltak. A reality nézőinek hamar szemet szúrt, hogy Baronits Gábor és Oczella Eszter között alakul valami, de a fiatalok akkor sem és igazából azóta sem a nyilvánosság előtt élik az életüket. Már hónapok óta együtt voltak, amikor két éve végre közös képet posztoltak, és szerelmük azóta csak erősebb lett.





Elolvadsz a TV2 sztárjának szerelmi vallomásától

A jóképű színész magánéletét mindig is hatalmas érdeklődés övezte, sok szingli szépséggel összeboronálták, amit nem is bánt. De amióta a Totem-forgatáson megismerkedett a 2016-os Miss World Hungary második udvarhölgyével, részese lett az igaz szerelemnek. Rengeteget változott a fitneszelkötelezett Oczella Eszter mellett, miatta ő is rendszeresen sportolni kezdett, és odafigyel az étkezésére is. És most végtelenül büszke Baronits Gábor, mert szerelme bejutott a ma rajtoló fitneszolimpiára.

„Megcsináltuk! Egyedüliként Te képviselheted Magyarországot Bikini kategóriában az OLYMPIAN – írta szerelmes sorait a színész Instagram-oldalán. – Még egyszer leírom, mert még most sem hiszem el… AZ OLYMPIAN! Csodálom az edzésbe vetett hited, kitartásod, akaraterőd, lelkierőd, életfilozófiád és lényegében mindent, ami Te vagy.”