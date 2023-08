Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség az RTL sztárja ellen

Némethyová Ivettet sokak számára ismerősen csenghet, legutóbb a Házasodna a gazda című társkereső reality tavalyi évadában volt látható, mint Zsolt gazda egyik feleségjelöltje - írja a Borsonline.

A 48 éves, szlovák származású híresség olyan műsorokban is szerepelt még, mint a Séfek séfe, az Ádám keresi Évát pucér párkeresője, vagy éppen a Házasság első látásra. Ezen kívül pedig énekesnőként is kipróbálta magát: többször fellépett a Budapest TV-n, 2018-ban pedig még egy saját dalt is kiadott Herceg a fehér lovon címmel, melyben Pintér Tenya is feltűnt.