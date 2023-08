Bármikor beindulhat a szülés: így készül fel Vasvári Vivien

Vasvári Vivien élete egyik legszebb időszakát éli, ugyanis hamarosan életet ad harmadik gyermekének. A mindenórás kismama még májusban fogadott örök hűséget szerelmének, Zsigmondnak. Az esküvő nemcsak az egyik legszebb nap volt a modell életében, de azon a napon derült ki, az is, hogy kisfiút hord a szíve alatt. A kisbaba már bármelyik pillanatban megérkezhet.

Addig viszont Vivien kihasználja az időt, hogy fizikálisan is felkészüljön a szülésre és az újszülött későbbi gondozására. Ezért nemcsak az étkezésére, de a rendszeres testmozgásra is odafigyel. Még most is többször meglátogatja az edzőtermet, de ilyenkor csak is olyan dolgokat csinál, amik kímélik, de formában tartják a kismamát.

Nemrég egy olyan képet posztolt, amin a futópad kijelzője látható, miközben sétál rajta.

„Nyomassuk” – írta a képhez az üzletasszony.

Fotó: Instagram/Vasvári Vivien

„Minden bekészítve, ha indulna a szülés”

Vivien már rutinos édesanyának számít 2 gyermek után, így könnyedén felkészült a harmadik csemete érkezésére is. Az Instagram-oldalán meg is osztotta, hogy már bepakolt mindent, arra az esetre, ha indulni kell a kórházba.

Bekészítve minden, ha indulna a szülés. Igazából már bármikor jöhet. A kiírt időpont nálam annyira nem számít, mert Edwardka is a 37. hétben született, így most is arra számítok, hogy lehet, hogy hamarabb jön a manóka

– szúrta ki a Bors a sztáranyuka posztját, aki családjával jelenleg Miamiban van, ugyanis fontolgatják a költözést a tengerentúlra.