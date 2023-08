„Annyira jóképű!” – megőrülnek a nők a magyar hercegért

Mindenféle túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Szoboszlai Dominik felforgatta az angolok életét, nemcsak a pályán, de a mindennapokban is. Főként a hölgyekre volt nagy hatással a magyar focista, akiktől a „Disney herceg” becenevet kapta...

Szoboszlai Dominik lett Anglia új hercege (Fotó: Metropol / Nagy Zoltán)

Királynő után herceg...

Alig pár héttel ezelőtt még attól volt hangos a sajtó, hogy Liverpoolban és a világ más tájain is, megőrülnek Szoboszlai gyönyörű barátnőjéért. Sokan ugyanis leragadtak annál a ténynél, hogy a szőke szépség nagyon szemrevaló. Véleményüknek pedig hangot is adtak Fanni Instagram-oldalán: királynőnek nevezték és arra kérték, hogy költözzön azonnal Liverpoolba.

Gyere Liverpoolba, királynő

– bókoltak Fanninak.

„Szoboszlai felesége egy gyönyörű angyal!” – tette hozzá egy másik hozzászóló.

A királynő mellett azonban már herceg is uralkodik az angoloknál, aki nem más, mint Szoboszlai. A 22 éves sportoló rengeteg női szívet dobogtatott meg az utóbbi időben, s újabban ráaggatták a „Disney herceg” jelzőt is – szúrta ki a Ripost. A TikTokon pedig fény derült arra is, hogy miért pont ezt a becenevet választották a sarmőrnek.

Ez a férfi itt, egy Disney herceg. Annyira jóképű! És még csak 22 éves... Ő a magyar herceg!

– osztotta meg véleményét egy lány a videómegosztón, akivel több százezren értettek egyet. A hozzászólásokban pedig arról írtak, hogy Szoboszlai mennyire kedvesnek tűnik, és hogy a barátnője nagyon szerencsés lehet mellette.