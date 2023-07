Tóth Andi visszavonulása óta sokadjára zenél – Mégsem bírja abbahagyni

Többször írtunk arról, hogy a csinos énekesnő számára a zenélés olyan, mint a levegő, és úgy tűnik, nem is tudja elengedni ezt a szenvedélyét, ismét zenél. Az utóbbi hónapok sem teltek „eseménymentesen” a Dancing with the Stars második évadának győztese életében. A híresség nem sokat pihent, színésznőként sorozatokban vállalt szerepet, és a napokban divattervezőként is debütált. A Ripost legutóbbi, Andiról szóló cikkében leírta, saját brandet kezdett építeni és betört a divat világba. Az oversize méretben piacra dobott Backoff ruhamárkájához videóklipet forgat, melyhez ő írta a zenét és a dalszöveget is. Egy kérdezz-felelek insta-sztoriban fakadt ki amiatt, hogy előre látta a rosszakarói reakcióját, amelyeket az évek alatt bőven volt lehetősége kiismerni.

Jajj, de most visszatérsz, nem érdekel, k*rva anyád, az én pólómhoz az én dalom fog szólni

Vajon kinek lesz igaza?

A követői már márciusban is úgy vélekedtek, hogy a keserédes hangvételű videó – melyben bejelenti a visszavonulását – csupán figyelemfelkeltés volt. Zenésztársai bár máshogyan, de igaznak és véglegesnek gondolták a bejelentést, egyben próbáltak erőt adni a fiatal tehetségnek. A tavaszi nyilatkozatát többen is megkérdőjelezték és igazuk lett, nyár van és Andi újfent zenél. A napokban olyan videóval rukkolt elő Instagram-oldalán, melyben megcsillogtatja nagyszerű énektudását. A fiatal színésznő előtt kaput nyit a sors, mindent újrakezdhet, és úgy tűnik, ezzel a lehetőséggel él is a 24 éves sztár.