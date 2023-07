Szívszorító sorok: ez állt Sinéad O’Connor utolsó bejegyzésében – Fotó!

Sinéad O’Connor tíz stúdióalbumot készített, saját lemezei mellett számos projektben vett részt. Csinált reggae feldolgozáslemezt, szerepelt a The The brit együttes Mind Bomb című albumán (a Kingdom of Rainben énekelt duettet Matt Johnsonnal), adott elő B-52’s-számot (Ain’t It A Shame), a Massive Attack 2003-as CD-jén három dalban is közreműködött énekesként.