Sokáig tartott...! Tóth Andi nemrég visszavonult, most új dallal jelentkezik

Bombaként robbant a hír, hogy Tóth Andi új zeneszámmal jelentkezik. Ráadásul nem is hétköznapi számmal, hanem a saját divatmárkája a Backoff számára készít egy reklámdalt, amelyet ő ír, és ő is fog felénekelni. Mint ismert, Andi néhány hónapja döntötte el, hogy az utolsó „Lépek” című albuma után visszavonul az énekléstől.

Tóth Andi újra énekelni fog Fotó: Nagy Zoltán

Azóta kiderült, hogy bár már nem énekesnőként gondol magára, és nem ebből akarja keresni a kenyerét, továbbra is vállal egy-egy különleges fellépést. Így lehet az is, hogy november 5-én ő is énekelni fog a Tina Turner emlékére rendezett koncerten az Erkel Színházban.