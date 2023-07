Nem hiszed el, mivel borítja ki szomszédait Singh Viki

Singh Viki már régóta vágyott arra, hogy a Madách Színház egyik musicaljében szerepet kapjon. A népszerű énekesnő végül összegyűjtötte minden bátorságát és elment a Six-musical castingjára, ahová popénekeseket is kerestek. Végtelenül boldog lett, hogy megkapta a szerepet és alig várja a darab októberi bemutatóját.

A Six-musical miatt vett egy lépcsőzőgépet Sing Viki, amit éjfélkor is képes használni (Fotó: Madách Színház)

Singh Viki lépcsőzés közben Whitney Hustont énekel otthon

De a bemutatóig még sok próba vár az énekesnőre, na meg edzések.

„VIII. Henrik hat felesége a főszereplő, végig mind a színpadon vagyunk” – mesélte lapunknak Viki.

Szóval ha éppen nem énekelek, vagy énekelek és táncolok, akkor a tánckart képezem. Elképesztő állóképességet igényel, ami nekem eddig azért nem volt. Szóval amellett, hogy mindennap táncolok és gyakorlok, fehérjealapú, zöldségekben gazdag étrendet követek, mellőzve a cukrot és a szénhidrátot. Sőt, vettem egy lépcsőzőgépet is, és amikor van rá energiám, otthon edzek. Van, amikor éjfélkor is edzem rajta, közben üvöltve éneklek Whitney Hustont. Gondolom a szomszédok már a pokolra kívánnak

– nevetett nagyot.

Nincs ideje ismerkedni

Az énekesnő a Tinderen ismerte meg előző párját, hat évig voltak együtt. Viki azóta sem veti meg az internetes ismerkedést, de most nincs ideje se randizni, sem egy új kapcsolatba belevágni.

„Most az októberi bemutatóra fókuszálok, meg közben fellépéseim is vannak – folytatta. Szóval most nem ismerkedem, egyébként is hol? De mivel a volt párommal is a Tinderen ismerkedtünk meg és hat évig éltünk együtt, így én nem zárkózom el a randioldalaktól, sőt! Ha majd lesz időm, ha sikeresen túl leszünk a Six premierjén, majd újra bevetem magam! Addig is mindenki jöjjön a Madách Színházba megnézni minket, mert mi nagyon élvezzük, és szerintem fantasztikus lesz!”