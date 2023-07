„Mama neked miért olyan nagy a hasad?” – unokája döbbentette rá Ábrahám Editet, hogy változtatnia kell az életén

Ábrahám Edit ismét csodás formában van, a színésznő az utóbbi időben kicsit elhagyta magát, nemrég azonban elérkezett arra a pontra, amikor azt mondta, hogy ezen muszáj változtatnia.

A 66 éves színésznő elárulta fogyásának a titkát Fotó: TV2

A sütit csoki, a csokit pedig péksütemény követte, aztán egy nap tükörbe nézett és azt mondta: ez így nem mehet tovább! Elege lett Ábrahám Editnek, zavarták a pluszkilók, ezért túl a hatvanon úgy döntött, hogy változtat. Ezért véget vetett az esti nassolásnak, aminek köszönhetően sikerült is megszabadulnia nyolc kilótól. A színésznő most a Tények stábjának részletesebben is mesélt a fogyásáról, illetve arról is, hogy még a ruhatárát is le kellett cserélni, mert két hónap alatt két méretet fogyott.

A helyzet tavaly vált kritikussá a színésznőnél, amikor a karácsony már egy édességmaratonná változott.

Kevesebbet mozogtam, többet ettem, elkezdtem édességet enni. Kenyér, zsemle, ami jött, este, hogy ha tíz órakor jutott eszembe enni, akkor kimentem a konyhába és ettem valamit, szóval kicsit elengedtem magam. És aztán egyszer csak a négyéves unokámmal játszottam és megkérdezte tőlem, hogy „Mama neked miért olyan nagy a hasad?”. Annyira elszégyelltem magam, hogy ha ez neki is feltűnik, akkor tényleg baj van

– mondta. Azt is elmesélte, hogy kellőképpen hiú ahhoz, hogy komolyan vegye a fogyást, aminek meg is lett az eredménye, ugyanis már 8 kilótól szabadult meg. Ábrahám Edit ehhez segítséget is kapott egy testsúlycsökkentő mátrix formájában. A színésznő szerint ez a páratlan receptúra vadszilvát tartalmaz, amely megtisztítja a beleket és meggyorsítja az anyagcserét.