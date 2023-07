„Kedves anyukák. Segítsetek...” – szülés utáni gondok jelentkeztek Kulcsár Edinánál

Szülés utáni hajhullás. Kedves anyukák. Segítsetek. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy kinél miként alakult szülés után a hajának az állapota. Mindenkit érintett ez a probléma, a hajhullás? Ha igen, akkor szülés után mikor vettétek észre, hogy hullik a hajatok, illetve milyen mértékben volt ez jelen? Én az első 2 szülésem után sajnos nagyon is érintett voltam ebben a kérdésben, viszont most tudatos hajápolóként próbáltam megelőzni ezt a kellemetlenséget. Igyekeztem időben elkezdeni egy remek terméket, ami hajhullásra van kifejlesztve, ráadásul még organikus is, és eddig minden a legnagyobb rendben, viszont nem emlékszem, hogy a korábbi szüléseim után mikor kezdődött nálam a hajhullás. Ezért is vagyok kíváncsi mások tapasztalatára, ami talán más anyuka társainknak is hasznos információ lehet. Előre is köszönöm